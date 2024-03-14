Инвестиции в Свердловскую область достигли 720,4 млрд рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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По результатам 2023 года объем инвестиций в основной капитал Свердловской области составил 720,4 млрд рублей, что на 25,7% выше за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.В числе перспективных инвестиционных проектов на территории области заместитель губернатора Дмитрий Ионин назвал следующие направления: формирование «Сухого порта», строительство района Новокольцовский и Контур-Парка на Широкой Речке, создание дорожно-транспортной инфраструктуры, проекты горнодобывающих, металлургических, машиностроительных и лесоперерабатывающих компаний, а также развитие легкой и химической промышленности, строительство социальных объектов и развитие дорожной и коммунальной инфраструктуры.В 2023 году наибольший вклад в общий объем инвестиций внесли следующие виды экономической деятельности: транспортировка и хранение — 141,5 млрд рублей или 19,6% общего объема инвестиций в основной капитал, обрабатывающие производства — 110,4 млрд рублей (15,3%), а также деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 60,3 млрд рублей (8,4%).