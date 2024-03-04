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В Свердловской области запустили первое на Урале производство детских подгузников
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
В селе Большебрусянское Белоярского района Свердловской области запустилось первое на Урале производство детских подгузников. Первую поставку в 10 тысяч подгузников обещают направить в благотворительный фонд.
Запустила производство компания «Технологии гигиены» с помощью льготного займа Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Объём инвестиций в проект составил 28 миллионов рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Подчеркивается, что это предприятие стало пятым в России.
Запустила производство компания «Технологии гигиены» с помощью льготного займа Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Объём инвестиций в проект составил 28 миллионов рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Линия рассчитана на 250 единиц в минуту. Сырьё на 90% отечественное, в том числе мы используем флафф-целлюлозу Туринского целлюлозно-бумажного завода. На проектную мощность планируем выйти в течение месяца»,
– рассказал директор компании «Технологии гигиены» Павел Бедулев.
Подчеркивается, что это предприятие стало пятым в России.
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