В Свердловской области на фоне кадрового голода стали чаще рассматривать возрастных соискателей





– рассказала директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая. «В нынешней непростой демографической ситуации в стране многие работодатели фокусируются исключительно на привлечении молодых специалистов. При этом наши исследования показывают, чем моложе кандидат, тем чаще он склонен менять работу. Для сравнения: молодые люди в возрасте 25-34 лет в среднем задерживаются на одном рабочем месте 1-2 года, соискатели 45-54 лет – 2-3 года. Конечно, с молодёжью нужно продолжать работать. Однако стоит расширять источники подбора, применять диверсификационный возрастной подход к работникам. И мы уже начинаем замечать, как эйджизм шаг за шагом начинает уходить из практики компаний»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области стали чаще рассматривать соискателей, которым больше 60 лет. Несмотря на серьёзные цифры в паспорт их стали в два раза чаще приглашать на собеседования.Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили аналитики hh.ru. По их данным, чаще всего приглашения на собеседования работники от 61 года и старше получали из таких профессиональных областей, как «Домашний, обслуживающий персонал», «Рабочий персонал» и «Транспорт, логистика, перевозки». В 2023 года в Свердловской области было опубликовано более 840 резюме от возрастных работников, что на 31% больше, чем в 2022 году. Средняя ожидаемая зарплата мужчина составила 55 тысяч рублей, а у женщин – 45 тысяч рублей.На 85% больше приглашений на собеседования стали получать соискатели от 51 года до 60 лет. Их готовы брать на работу в сферах «Рабочий персонал», «Транспорт, логистика, перевозки», «Продажи, обслуживание клиентов». Желаемая медианная зарплата у мужчин такого возрастного диапазона – 60 тысяч рублей, а у женщин – 45 тысяч рублей.На 60% чаще стали звать работников от 41 года и до 50 лет. Их ждут также в продажах и в сферах «Рабочий персонал» и «Транспорт, логистика, перевозки». Мужчины в этой возрастной группе хотели бы получать 75 тысяч рублей, а женщины – 50 тысяч рублей.На 47% чаще стали получать приглашение на собеседования соискатели в возрасте от 14 до 18 лет и от 31 до 40 лет. Самых молодых кандидатов ждут в продажах и в розничной торговле, а соискателей 31-40 лет – в сферах «Продажи, обслуживание клиентов», «Рабочий персонал», «Транспорт, логистика, перевозки». Ожидаемая медианная зарплата у юношей составляет 25 тысяч рублей, у девушек – 20 тысяч рублей. У мужчин в возрасте 31-40 лет ожидаемая медианная зарплата составляет 70 тысяч рублей, у женщин – 50 тысяч рублей.Медленнее всего растет интерес к возрастной категории от 19 до 30 лет. Их стали звать на собеседования на 43% чаще. Таких специалистов тоже ждут в продажах и в профобластях «Административный персонал» и «Рабочий персонал». Мужчины ожидают, что им будут платить 50 тысяч рублей, а женщины рассчитывают на зарплату вы 40 тысяч рублей.