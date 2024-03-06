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В Екатеринбурге более, чем в два раза, вырос спрос на аренду машиномест
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге за год на 121% увеличился спрос на аренду машиномест, и на 67% на их покупку. Интерес к аренде гаражей стал выше на 10%, а к покупке наоборот снизился (-10%).
Такие данные «Вечерним ведомостям» приводят аналитики «Авито Недвижимости».
Предложение на аренду и покупку парковочных мест подросло на 15% и на 30% соответственно. Ситуация с гаражами вышла обратная. Там предложение, наоборот, снизилось: сдавать в аренду их стали на 8% меньше, а продавать на 23%. По словам руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олега Изотова, интерес к покупке гаражей, ровно, как и предложение подобных объектов, снижается по всей стране.
По его слова, машиноместа выбирают из-за более удобной локации около дома или на подземном этаже и из-за наличия электричества и отопления. При сравнении динамики продажи и аренды в двух категория также отмечается, что люди больше заинтересованы в аренде, чем в покупке.
Такие данные «Вечерним ведомостям» приводят аналитики «Авито Недвижимости».
Предложение на аренду и покупку парковочных мест подросло на 15% и на 30% соответственно. Ситуация с гаражами вышла обратная. Там предложение, наоборот, снизилось: сдавать в аренду их стали на 8% меньше, а продавать на 23%. По словам руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олега Изотова, интерес к покупке гаражей, ровно, как и предложение подобных объектов, снижается по всей стране.
«Это происходит даже несмотря на гораздо более выгодную цену покупки объекта, чем машиноместа – 450 тысяч рублей против 940, – и более широкий функционал отдельно стоящего помещения. Его можно использовать не только под размещение автотранспорта, но также для хранения вещей, организации мастерской и других целей»,
– рассказал Олег Изотов.
По его слова, машиноместа выбирают из-за более удобной локации около дома или на подземном этаже и из-за наличия электричества и отопления. При сравнении динамики продажи и аренды в двух категория также отмечается, что люди больше заинтересованы в аренде, чем в покупке.
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