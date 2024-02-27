Спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге за год снизился на 14%





– подчеркнул эксперт «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин. «Цены в таких объектах обычно дешевле, поэтому за те же деньги можно найти варианты с бóльшим метражом или в лучшей локации. А снижение спроса дает пространство для торга – квартиру можно купить со скидкой до 10% от изначально указанной в объявлении стоимости»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге спрос на вторичное жильё за год снизился на 14%, предложение сократилось на 6%, а вот средняя цена объектов выросла на 11% – до 5,6 миллиона рублей.Такие данные «Вечерним ведомостям» приводят аналитики «Авито Недвижимости». По мнению экспертов, снижение спроса на старое жильё связано по большей части с высокими ставками по кредитам. Люди отдают предпочтение съёму квартир или вариантам в новостройках из-за льготных предложений. Тем не менее, у вторички остаются свои преимущества.