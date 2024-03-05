С екатеринбургскими перевозчиками планируют заключать брутто-контракты





– объяснил мэр. «Эти компании будут получать оплату за свою транспортную работу, а выручка от продажи билетов станет одним из доходов бюджета города. Предприятия станут получать средства не за количество перевезенных пассажиров, а за пройденные километры»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Для того, чтобы исправить ситуацию с общественным транспортом, в Екатеринбурге планируют заключать с перевозчиками брутто-контракты. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.Такой принцип работы применятся в Перми, и там, со слов Алексея Орлова, этот механизм уже показал свою эффективность.Отмечается, что при этом власти будут учитывать качество работы транспорта и обращать внимание на то, как предприятия соблюдают установленное расписание и то, насколько автобус и экипаж соответствуют критерием. В том числе перевозчиков хотят обязать переходить с автобусов среднего класса на большой класс. В такой ситуации, по предварительным данным, придётся заменить 400 машин.Ожидается, что переход на брутто-контракты позволит увеличить заработную плату сотрудников.