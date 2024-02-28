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Гордума Екатеринбурга освободила УрФУ от уплаты земельного налога
Но лишь на год
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне на заседании комиссии гордумы по бюджету и экономической политике проректор УрФУ Дмитрий Бугров попросил городских депутатов освободить университет от уплаты земельного налога на участки в Новокольцовском, которые перешли в ведение УрФУ после прошлогоднего Международного фестиваля университетского спорта.
Представители вуза попросили освобождение от налога сроком на три года. По их словам, эта льгота стала бы для вуза знаком «социально-политической поддержки» со стороны города.
Однако депутаты согласились предоставить льготу лишь на 1 год. Через год можно будет поставить вопрос о продлении льготы.
Окончательно вопрос со льготой для УрФУ будет решён на ближайшем пленарном заседании думы, однако вряд ли одобренное комиссией решение изменится.
На вопрос депутатов о том, сколько налогов недополучит бюджет города из-за освобождения УрФУ от уплаты налога за 13 участков в Новокольцовском, председатель земельного комитета городской администрации Геннадий Денисов ответил, что эта сумма составила бы 16 миллионов рублей. Но Денисов добавил, что это при условии, если бы участки были переданы УрФУ из областной собственности с 1 января этого года. Сейчас, по его словам, передача ещё не оформлена.
На заседании комиссии прозвучал вопрос и о бюджете УрФУ — представители университета ответили, что консолидированный бюджет вуза составляет 15 миллиардов рублей. Однако отметили, что эти деньги расписаны по определённым статьям и тратить их по своему усмотрению вуз не может. Кроме того, Дмитрий Бугров сообщил, что у вуза сократились доходы от студентов, поскольку число обучающихся на коммерческой основе снизилось и стало больше бюджетников.
Отметим, что земельный налог является одним из немногих, которые по действующему российскому законодательству регулируются местными органами власти. Кроме него в ведении муниципалитетов находятся лишь налог на имущество физлиц и торговый сбор, остальные налоги регулируются на региональном и федеральном уровне.
Представители вуза попросили освобождение от налога сроком на три года. По их словам, эта льгота стала бы для вуза знаком «социально-политической поддержки» со стороны города.
Однако депутаты согласились предоставить льготу лишь на 1 год. Через год можно будет поставить вопрос о продлении льготы.
Окончательно вопрос со льготой для УрФУ будет решён на ближайшем пленарном заседании думы, однако вряд ли одобренное комиссией решение изменится.
На вопрос депутатов о том, сколько налогов недополучит бюджет города из-за освобождения УрФУ от уплаты налога за 13 участков в Новокольцовском, председатель земельного комитета городской администрации Геннадий Денисов ответил, что эта сумма составила бы 16 миллионов рублей. Но Денисов добавил, что это при условии, если бы участки были переданы УрФУ из областной собственности с 1 января этого года. Сейчас, по его словам, передача ещё не оформлена.
На заседании комиссии прозвучал вопрос и о бюджете УрФУ — представители университета ответили, что консолидированный бюджет вуза составляет 15 миллиардов рублей. Однако отметили, что эти деньги расписаны по определённым статьям и тратить их по своему усмотрению вуз не может. Кроме того, Дмитрий Бугров сообщил, что у вуза сократились доходы от студентов, поскольку число обучающихся на коммерческой основе снизилось и стало больше бюджетников.
Отметим, что земельный налог является одним из немногих, которые по действующему российскому законодательству регулируются местными органами власти. Кроме него в ведении муниципалитетов находятся лишь налог на имущество физлиц и торговый сбор, остальные налоги регулируются на региональном и федеральном уровне.
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