В 2024 году Свердловской области обещают построить рекордное количество школ

Ксения Ершова © Вечерние ведомости

За 2024 год в Свердловской области планируют построить 16 школ, сообщает региональный департамент информполитики.Как заявляют в ДИПе, строительство рекордного количества школ будет возможным благодаря решению губернатора Евгения Куйвашева, который увеличил финансирование строительной госпрограммы на 2024—2027 годы до 28,5 миллиарда рублей.В Екатеринбурге на улице Рощинская появится школа на 1,2 тысячи мест, её строительство уже начато, окончание работ запланировано на текущий год. Также скоро завершится строительство школы на 1,2 тысячи в Академическом районе.В Краснотурьинске реконструируют школу на 500 мест, в поселке Кедровое построят школу на 550 мест. В Пышме завершат строительство начальной школы на 400 мест.Еще десять новых учреждений начнут строить в 2024 году. Самыми большими из них станут две трехэтажные школы на 550 мест в Верхней Пышме. В Екатеринбурге в районе улиц Советской — Блюхера появится школа на 1,5 тысячи мест, в Березовском — учебное заведение на 825 мест на улице Победы.