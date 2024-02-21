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В 2024 году Свердловской области обещают построить рекордное количество школ
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За 2024 год в Свердловской области планируют построить 16 школ, сообщает региональный департамент информполитики.
Как заявляют в ДИПе, строительство рекордного количества школ будет возможным благодаря решению губернатора Евгения Куйвашева, который увеличил финансирование строительной госпрограммы на 2024—2027 годы до 28,5 миллиарда рублей.
В Екатеринбурге на улице Рощинская появится школа на 1,2 тысячи мест, её строительство уже начато, окончание работ запланировано на текущий год. Также скоро завершится строительство школы на 1,2 тысячи в Академическом районе.
В Краснотурьинске реконструируют школу на 500 мест, в поселке Кедровое построят школу на 550 мест. В Пышме завершат строительство начальной школы на 400 мест.
Еще десять новых учреждений начнут строить в 2024 году. Самыми большими из них станут две трехэтажные школы на 550 мест в Верхней Пышме. В Екатеринбурге в районе улиц Советской — Блюхера появится школа на 1,5 тысячи мест, в Березовском — учебное заведение на 825 мест на улице Победы.
Как заявляют в ДИПе, строительство рекордного количества школ будет возможным благодаря решению губернатора Евгения Куйвашева, который увеличил финансирование строительной госпрограммы на 2024—2027 годы до 28,5 миллиарда рублей.
В Екатеринбурге на улице Рощинская появится школа на 1,2 тысячи мест, её строительство уже начато, окончание работ запланировано на текущий год. Также скоро завершится строительство школы на 1,2 тысячи в Академическом районе.
В Краснотурьинске реконструируют школу на 500 мест, в поселке Кедровое построят школу на 550 мест. В Пышме завершат строительство начальной школы на 400 мест.
Еще десять новых учреждений начнут строить в 2024 году. Самыми большими из них станут две трехэтажные школы на 550 мест в Верхней Пышме. В Екатеринбурге в районе улиц Советской — Блюхера появится школа на 1,5 тысячи мест, в Березовском — учебное заведение на 825 мест на улице Победы.
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