Почти 200 тысяч тонн лекарств экспортировали уральские предприятия в 2023 году





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Основным покупателем уральских медикаментов в 2023 году стал Узбекистан. В эту страну отгружено 166 тонн фармпродукции стоимостью более 5 миллионов долларов США. В сравнении с 2022 годом весовой объем экспорта в Узбекистан вырос в три раза, а стоимостной – в два»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За 2023 год уральские предприятия экспортировали почти 200 тонн различных лекарственных препаратов на общую сумму в шесть миллионов долларов США. По сравнению с 2022 годом рост в стоимостном выражении в три раза, а в физическом – в два.Также в 2023 году впервые лекарства поставлялись в Монголию – почти 1,5 тонн стоимостью 31 тысяча долларов США. Кроме этого, таможенники отметили спрос на фармтовары в Азербайджане и Грузии.Как подчеркнул начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов, в прошлом году, благодаря государственной поддержке и преференциям, 68 представителей фармацевтического бизнеса были освобождены от уплаты НДС почти на 4 миллиарда рублей. Ещё 36 участникам ВЭД предоставили льготы на сумму более 65 миллионов рублей.