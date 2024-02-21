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Большинство екатеринбуржцев при устройстве на работу читают отзывы о потенциальных работодателях
Фото: Вечерние ведомости
Жители Екатеринбурга предпочитают читать отзывы о компаниях, в которые собираются устроиться на работу, прежде чем пойти на собеседование или отправить резюме. При этом, как сообщают аналитики SuperJob, жители столицы Урала отдают предпочтение отзывам от бывших сотрудников этих предприятий.
Согласно анализу, проверяют своих потенциальных работодателей 80 процентов жителей Екатеринбурга. При этом не проверяют вообще только 13.
Кроме отзывов сотрудников, екатеринбуржцы проверяют и налоговые отчётности и судебные дела.
Известно, что большинство проверяющих получают или стремятся получать зарплату свыше 100 тысяч рублей.
Согласно анализу, проверяют своих потенциальных работодателей 80 процентов жителей Екатеринбурга. При этом не проверяют вообще только 13.
Кроме отзывов сотрудников, екатеринбуржцы проверяют и налоговые отчётности и судебные дела.
Известно, что большинство проверяющих получают или стремятся получать зарплату свыше 100 тысяч рублей.
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