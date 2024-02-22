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В Свердловской области в 2023 году на 30% вырос спрос на китайские автомобили с пробегом
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жители Свердловской области стали больше интересоваться китайскими автомобилями с пробегом. В 2023 году в регионе их продажи выросли на 30%, чем было в 2022 году.
Такие сведения «Вечерним ведомостям» приводят аналитики «Авито Авто». По данным экспертов, среди китайских машин самыми популярными в регионе стали Chery (35%), Geely (26%), LIFAN (18%), Great Wall (7%) и Haval (6%).
Рейтинг самых продаваемых автомобилей из Поднебесной возглавила Chery Tiggo (T11), средняя цена на которую составила 400 000 рублей. На втором месте по популярности стал LIFAN Solano (5%) со средней ценой в 300 000 рублей. На третьем – LIFAN X60 (4,9%), с медианной стоимостью в 600 000. На четвёртом – Geely Monjaro (4,6%) за 3 900 000 рублей, и на пятом – Geely МК (4,5%) за 200 000 рублей.
Такие сведения «Вечерним ведомостям» приводят аналитики «Авито Авто». По данным экспертов, среди китайских машин самыми популярными в регионе стали Chery (35%), Geely (26%), LIFAN (18%), Great Wall (7%) и Haval (6%).
Рейтинг самых продаваемых автомобилей из Поднебесной возглавила Chery Tiggo (T11), средняя цена на которую составила 400 000 рублей. На втором месте по популярности стал LIFAN Solano (5%) со средней ценой в 300 000 рублей. На третьем – LIFAN X60 (4,9%), с медианной стоимостью в 600 000. На четвёртом – Geely Monjaro (4,6%) за 3 900 000 рублей, и на пятом – Geely МК (4,5%) за 200 000 рублей.
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