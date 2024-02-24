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Государство национализировало Серовский завод ферросплавов
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче акций АО «Серовский завод ферросплавов» в государственное имущество. Также были национализированы ещё два завода.
По данным «Коммерсанта», в начале февраля генеральная прокуратура подавала исковое заявление к акционерному обществу «Компания Эталон», а также Юрию и Юлии Антиповым об истребовании имущества в пользу Российской Федерации. Помимо акций Серовского завода ферросплавов речь генпрокуратура требовал вернуть государству акции АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы».
Генпрокуратура заявляла, что в 1990-е годы ответчики незаконно завладели государственными предприятиями, активы которых были выведены за рубеж, по мнению надзорного органа, «с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности страны». В иске также указывалось, что заводы являются крупнейшими в РФ производителями ферросплавов, используемых при изготовлении стали для военных нужд.
Заседание суда проходило в закрытом режиме, так как в деле фигурировали данные, относящиеся к государственной тайне.
Вчера, после того, как суд вынес решение, владельца ЧЭМК Юрия Антипова задержали рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным «Коммерсанта», в начале февраля генеральная прокуратура подавала исковое заявление к акционерному обществу «Компания Эталон», а также Юрию и Юлии Антиповым об истребовании имущества в пользу Российской Федерации. Помимо акций Серовского завода ферросплавов речь генпрокуратура требовал вернуть государству акции АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы».
Генпрокуратура заявляла, что в 1990-е годы ответчики незаконно завладели государственными предприятиями, активы которых были выведены за рубеж, по мнению надзорного органа, «с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности страны». В иске также указывалось, что заводы являются крупнейшими в РФ производителями ферросплавов, используемых при изготовлении стали для военных нужд.
Заседание суда проходило в закрытом режиме, так как в деле фигурировали данные, относящиеся к государственной тайне.
Вчера, после того, как суд вынес решение, владельца ЧЭМК Юрия Антипова задержали рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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