Уральские таможенники приглашают бизнес в проект «Зелёный коридор»





– объяснил начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов. «Проект "Зелёный коридор" направлен на улучшение бизнес-климата и поддержку предпринимателей. Попасть в "Зелёный коридор" могут российские и китайские компании низкого уровня риска, заключившие между собой договор на поставку товаров. Перечни экспортеров и импортеров заранее согласовываются таможенными службами двух стран в целях организации информационного взаимодействия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Уральские таможенники предлагают российским компаниям присоединиться к проекту «Зелёный коридор», который упрощает торговлю между странами.Как объяснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе уральского таможенного управления, для участников проекта сокращается количество документов, представляемых при декларировании товаров, и ускоряется процесс прохождения таможенных операций за счёт минимизации форм контроля. На сегодняшний день в «Зелёный коридор» включена 81 российская организация, две из которых работают в Екатеринбурге.Для участия в проекте необходимо оформить заявку по специальной форме и направить её в Уральское таможенное управление, либо соответствующую таможню региона.