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Уральские таможенники приглашают бизнес в проект «Зелёный коридор»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уральские таможенники предлагают российским компаниям присоединиться к проекту «Зелёный коридор», который упрощает торговлю между странами.
Как объяснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе уральского таможенного управления, для участников проекта сокращается количество документов, представляемых при декларировании товаров, и ускоряется процесс прохождения таможенных операций за счёт минимизации форм контроля. На сегодняшний день в «Зелёный коридор» включена 81 российская организация, две из которых работают в Екатеринбурге.
Для участия в проекте необходимо оформить заявку по специальной форме и направить её в Уральское таможенное управление, либо соответствующую таможню региона.
Как объяснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе уральского таможенного управления, для участников проекта сокращается количество документов, представляемых при декларировании товаров, и ускоряется процесс прохождения таможенных операций за счёт минимизации форм контроля. На сегодняшний день в «Зелёный коридор» включена 81 российская организация, две из которых работают в Екатеринбурге.
«Проект "Зелёный коридор" направлен на улучшение бизнес-климата и поддержку предпринимателей. Попасть в "Зелёный коридор" могут российские и китайские компании низкого уровня риска, заключившие между собой договор на поставку товаров. Перечни экспортеров и импортеров заранее согласовываются таможенными службами двух стран в целях организации информационного взаимодействия»,
– объяснил начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.
Для участия в проекте необходимо оформить заявку по специальной форме и направить её в Уральское таможенное управление, либо соответствующую таможню региона.
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