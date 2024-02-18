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Каждый второй екатеринбуржец пользуется налоговыми вычетами
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Большинство жителей Екатеринбурга знают о возможности оформления налогового вычета. Каждый второй хотя бы раз подавал налоговую декларацию на возврат налогов, а каждый третий знает о такой возможности, но не пользуется ею по разным причинам. Только 17% опрошенных заявили, что впервые слышат о налоговом вычете. Рассказывают в своем исследование SuperJob.
«Женщины более осведомлены в финансовых вопросах, чем мужчины, и чаще имеют опыт возврата налогов. Количество горожан, знающих о возможности получения налогового вычета и имеющих навыки подачи налоговой декларации, растет с увеличением возраста и уровня доходов опрошенных», — отмечает организация.
6 из 10 горожан самостоятельно заполняют документы для ФНС. Каждый пятый обратился за помощью к финансовым консультантам, а каждый девятый получил помощь от друзей и родственников.
«Женщины более осведомлены в финансовых вопросах, чем мужчины, и чаще имеют опыт возврата налогов. Количество горожан, знающих о возможности получения налогового вычета и имеющих навыки подачи налоговой декларации, растет с увеличением возраста и уровня доходов опрошенных», — отмечает организация.
6 из 10 горожан самостоятельно заполняют документы для ФНС. Каждый пятый обратился за помощью к финансовым консультантам, а каждый девятый получил помощь от друзей и родственников.
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