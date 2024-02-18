Каждый второй екатеринбуржец пользуется налоговыми вычетами

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Большинство жителей Екатеринбурга знают о возможности оформления налогового вычета. Каждый второй хотя бы раз подавал налоговую декларацию на возврат налогов, а каждый третий знает о такой возможности, но не пользуется ею по разным причинам. Только 17% опрошенных заявили, что впервые слышат о налоговом вычете. Рассказывают в своем исследование SuperJob.«Женщины более осведомлены в финансовых вопросах, чем мужчины, и чаще имеют опыт возврата налогов. Количество горожан, знающих о возможности получения налогового вычета и имеющих навыки подачи налоговой декларации, растет с увеличением возраста и уровня доходов опрошенных», — отмечает организация.6 из 10 горожан самостоятельно заполняют документы для ФНС. Каждый пятый обратился за помощью к финансовым консультантам, а каждый девятый получил помощь от друзей и родственников.