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В Свердловской области на 28,5 миллиарда увеличили финансирование требующих строительство программ
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Дополнительно 28,5 миллиарда рублей выделят в Свердловской области на строительство различных объектов, которые возводят в рамках национальных программ, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Деньги пойдут на возведение стадиона «Уральский трубник» в Первоуральске и на строительство шести новых пожарных депо в муниципалитетах области. Также увеличение финансирования должно поспособствовать появлению в Академическом районе Екатеринбурга новых поликлиники и здания суда.
В числе программ, финансирование которых должно увеличиться благодаря выделенным средствам, национальные проекты «Культура», «Жильё и городская среда», «Здравоохранение» и «Демография». В рамках данных проектов запланировано возведение различных культурных центров, приобретение жилья для расселения аварийных домов, поддержка уже строящихся поликлиник и строительство спортивных комплексов и центров. Кроме этого, в регионе хотят построить ещё 12 новых школ и 4 детских сада.
Деньги пойдут на возведение стадиона «Уральский трубник» в Первоуральске и на строительство шести новых пожарных депо в муниципалитетах области. Также увеличение финансирования должно поспособствовать появлению в Академическом районе Екатеринбурга новых поликлиники и здания суда.
В числе программ, финансирование которых должно увеличиться благодаря выделенным средствам, национальные проекты «Культура», «Жильё и городская среда», «Здравоохранение» и «Демография». В рамках данных проектов запланировано возведение различных культурных центров, приобретение жилья для расселения аварийных домов, поддержка уже строящихся поликлиник и строительство спортивных комплексов и центров. Кроме этого, в регионе хотят построить ещё 12 новых школ и 4 детских сада.
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