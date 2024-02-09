Возрастное ограничение 18+
Высокосортную магистраль Москва – Петербург хотят протянуть до Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Высокосортную магистраль (ВСМ), которая связала Москву и Санкт-Петербург, хотят развивать в дальше. Её планируют протянуть до Екатеринбурга. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании в Верхней Пышме.
В какие сроки скоростную магистраль планируют протягивать до уральской столицы, на данный момент неизвестно.
Также на совещании прозвучало, что для создания отечественных локомотивов, которые будут обслуживать ВСМ, будут использовать мощности, сосредоточенные в Свердловской области.
«Повторю, строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом – это только начало. В перспективе – организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии – Минска»,
– приводят слова президента на сайте Кремля.
В какие сроки скоростную магистраль планируют протягивать до уральской столицы, на данный момент неизвестно.
Также на совещании прозвучало, что для создания отечественных локомотивов, которые будут обслуживать ВСМ, будут использовать мощности, сосредоточенные в Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге на Химмаше хотят построить новый детский садик
08 февраля 2024
08 февраля 2024