Высокосортную магистраль Москва – Петербург хотят протянуть до Екатеринбурга





приводят слова президента на сайте Кремля. «Повторю, строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом – это только начало. В перспективе – организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии – Минска»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Высокосортную магистраль (ВСМ), которая связала Москву и Санкт-Петербург, хотят развивать в дальше. Её планируют протянуть до Екатеринбурга. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании в Верхней Пышме.В какие сроки скоростную магистраль планируют протягивать до уральской столицы, на данный момент неизвестно.Также на совещании прозвучало, что для создания отечественных локомотивов, которые будут обслуживать ВСМ, будут использовать мощности, сосредоточенные в Свердловской области.