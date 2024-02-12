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В 2023 году свердловским предпринимателям предоставили 1,5 тысячи гектаров для импортозамещения
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
В 2023 году свердловские власти выделили местным предпринимателям более 1,5 тысячи гектаров земли, чтобы они могли производить продукцию, которая способна стать заменой для импортной.
Об этом сегодня, 15 февраля, на заседании регионального правительства сообщил заместитель губернатора Свердловской области — министр по управлению государственным имуществом Алексей Кузнецов. Такая мера поддержки действует с 2022 года. Землю предоставляют предпринимателям, производящим промышленную, строительную, сельскохозяйственную и другую продукцию согласно утвержденному перечню.
Об этом сегодня, 15 февраля, на заседании регионального правительства сообщил заместитель губернатора Свердловской области — министр по управлению государственным имуществом Алексей Кузнецов. Такая мера поддержки действует с 2022 года. Землю предоставляют предпринимателям, производящим промышленную, строительную, сельскохозяйственную и другую продукцию согласно утвержденному перечню.
«В прошлом году на территории Свердловской области предоставлено 17 земельных участков в рамках импортозамещения. Эта работа будет продолжена нами в текущем году»,
– сказал Алексей Кузнецов.
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