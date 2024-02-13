Между Уралом и Африкой начала активно развиваться торговля





– рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Одним из самых популярных уральских товаров в Африке стали готовые продукты из злаков, муки и крахмала, их поставки увеличились в семь раз: в 2023 году с Урала отправилось 260 тонн на 145 тысяч долларов»,





– сказал Алексей Фролов. «Когда закрылись рынки сбыта в недружественных странах, открылись новые логистические и внешнеторговые коридоры. Торговля со странами Африки будет только нарастать. Задача таможенных органов – помочь бизнесу наладить поставки, осуществляя контроль быстро и прозрачно»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Уральские таможенники отметили рост торговли между местными предпринимателями и африканками странами. По данным уральской таможни, впервые в 2023 году в Африку с Урала отправилось более 11 тонн злаков на 3,6 миллиона долларов.Также в минувшем году из уральских регионов экспортировались алкогольные и безалкогольные напитки, вата, войлок, фетра и пряжа.Из Африки на Урал в свою очередь поставляли фрукты и орехи (почти 50 тонн на 150 тысяч долларов). Кроме этого, впервые ковры импортировались ковры (18 тонн на 57 тысяч долларов).Начальник уральской таможни Алексей Фролов назвал такую тенденцию предсказуемой.