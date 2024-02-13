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Между Уралом и Африкой начала активно развиваться торговля
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Уральские таможенники отметили рост торговли между местными предпринимателями и африканками странами. По данным уральской таможни, впервые в 2023 году в Африку с Урала отправилось более 11 тонн злаков на 3,6 миллиона долларов.
Также в минувшем году из уральских регионов экспортировались алкогольные и безалкогольные напитки, вата, войлок, фетра и пряжа.
Из Африки на Урал в свою очередь поставляли фрукты и орехи (почти 50 тонн на 150 тысяч долларов). Кроме этого, впервые ковры импортировались ковры (18 тонн на 57 тысяч долларов).
Начальник уральской таможни Алексей Фролов назвал такую тенденцию предсказуемой.
«Одним из самых популярных уральских товаров в Африке стали готовые продукты из злаков, муки и крахмала, их поставки увеличились в семь раз: в 2023 году с Урала отправилось 260 тонн на 145 тысяч долларов»,
– рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Также в минувшем году из уральских регионов экспортировались алкогольные и безалкогольные напитки, вата, войлок, фетра и пряжа.
Из Африки на Урал в свою очередь поставляли фрукты и орехи (почти 50 тонн на 150 тысяч долларов). Кроме этого, впервые ковры импортировались ковры (18 тонн на 57 тысяч долларов).
Начальник уральской таможни Алексей Фролов назвал такую тенденцию предсказуемой.
«Когда закрылись рынки сбыта в недружественных странах, открылись новые логистические и внешнеторговые коридоры. Торговля со странами Африки будет только нарастать. Задача таможенных органов – помочь бизнесу наладить поставки, осуществляя контроль быстро и прозрачно»,
– сказал Алексей Фролов.
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