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В Свердловской области за IV квартал 2023 года на 27% упал спрос на землю
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области в минувшем 2023 году за IV квартал, в сравнении с III кварталом, на 27% снизился интерес к земельных участкам, и на 15% в сегменте аренды.
Такие данные приводят «Вечерним ведомостям» аналитики «Авито Недвижимости», отмечая, что несмотря на падение спроса, стоимость сотки земли за последний квартал увеличилась на 11% и составила 42 тысячи рублей в среднем. Арендовать одну сотку можно за 800 рублей в месяц.
Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин объяснил снижение интереса к земле сезонным спадом.
Такие данные приводят «Вечерним ведомостям» аналитики «Авито Недвижимости», отмечая, что несмотря на падение спроса, стоимость сотки земли за последний квартал увеличилась на 11% и составила 42 тысячи рублей в среднем. Арендовать одну сотку можно за 800 рублей в месяц.
Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин объяснил снижение интереса к земле сезонным спадом.
«Этим объясняется снижение активности, которое можно наблюдать как по показателям спроса, так и предложения. Но если сравнивать данные с результатами того же периода прошлого года, то мы увидим рост спроса в сегментах продажи и аренды земли»,
– пояснил эксперт.
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