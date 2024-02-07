Возрастное ограничение 18+
Частные перевозчики считают главной проблемой екатеринбургского общественного транспорта недостаток финансирования
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге пытаются найти решение проблем общественного транспорта. Ради этого администрация города пошла на диалог с частными перевозчиками, которые в свою очередь настаивают на увеличении финансирования.
53% автобусных маршрутов в уральской столице обслуживают семь компаний. Со слов руководителя одной из них, главная проблема общественного транспорта – недостаток финансирования. По данным 66.ru, контракты с транспортными компаниями заключаются из расчета стоимости за один километр поездки. В 2023 году перевозчики получали по 3,5 рубля за километр, а в 2024 стали получать до 4,4 рубля. При этом, по расчётам самих перевозчиков, справедливая цена километра на автобусах среднего класса составляет 102 рубля. В эту сумму они включают и зарплату водителей, и содержание машины, и её ремонт. В противном случае обеспечить «стопроцентный выход машин на маршруты», становится нереально.
В пресс-службе городской администрации оправдываются тем, что стоимость контрактов на организацию перевозок формируется исходя их возможностей бюджета. Перевозчики заявляют, что другой альтернативы у них нет, поэтому они работают на тех условиях, которые есть.
По словам представителя ещё одной компании-перевозчика, всю наличную оплату они забирают себе, однако, если пассажиры выбирают безналичную форму оплаты, то предприятие получает только 26 из 33 рублей. По их словам, если бы они получали полностью и безналичную оплату, то это облегчило бы им работу.
53% автобусных маршрутов в уральской столице обслуживают семь компаний. Со слов руководителя одной из них, главная проблема общественного транспорта – недостаток финансирования. По данным 66.ru, контракты с транспортными компаниями заключаются из расчета стоимости за один километр поездки. В 2023 году перевозчики получали по 3,5 рубля за километр, а в 2024 стали получать до 4,4 рубля. При этом, по расчётам самих перевозчиков, справедливая цена километра на автобусах среднего класса составляет 102 рубля. В эту сумму они включают и зарплату водителей, и содержание машины, и её ремонт. В противном случае обеспечить «стопроцентный выход машин на маршруты», становится нереально.
В пресс-службе городской администрации оправдываются тем, что стоимость контрактов на организацию перевозок формируется исходя их возможностей бюджета. Перевозчики заявляют, что другой альтернативы у них нет, поэтому они работают на тех условиях, которые есть.
По словам представителя ещё одной компании-перевозчика, всю наличную оплату они забирают себе, однако, если пассажиры выбирают безналичную форму оплаты, то предприятие получает только 26 из 33 рублей. По их словам, если бы они получали полностью и безналичную оплату, то это облегчило бы им работу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Куйвашев поручил Орлову задуматься о повышении зарплат сотрудникам общественного транспорта
07 февраля 2024
07 февраля 2024
В Екатеринбурге до октября закроют движение по улице Гоголя
07 февраля 2024
07 февраля 2024
В Екатеринбурге на два дня ограничат движение по улице Белякова
05 февраля 2024
05 февраля 2024