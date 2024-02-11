Екатеринбуржцы должны более 32 миллионов по административным штрафам

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задолженность по административным штрафам имеют 62 118 человек. На сумму 32 миллиона 759 тысяч рублей. Такими данными поделилось МВД России по Екатеринбургу.«Руководство Управления МВД России по городу Екатеринбургу призывает граждан, имеющих неоплаченные административные штрафы, оплачивать их в срок во избежание негативных последствий, и доводит до вашего сведения, что лица, вовремя не оплатившие административные штрафы, привлекаются к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ», — сообщает МВД.Также в Екатеринбурге с 12 по 16 февраля стартует 1-й этап оперативно-профилактического мероприятия «Должник».