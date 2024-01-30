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Детские тренера в Екатеринбурге стали востребование на 4%
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбуржцы стали больше беспокоиться о физической форме своих детей. За минувший 2023 год в уральской столице на 4% вырос спрос на детских тренеров, как по индивидуальным, так и групповым занятиям.
Такие сведения приводят «Вечерним ведомостям» аналитики «Авито Услуг». По их данным, ощутимее всего в Екатеринбурге вырос интерес к большому теннису (+123%), а также к занятиям сноубордом (+61%) и танцами (+21%). По России в среднем стали востребование детские тренера по настольному теннису (+219%), плаванию (+213%), футболку (+191%) и лыжному спорту (+122%).
Предложение в уральской столице к концу 2023 года осталось примерно на том же уровне, на котором было в конце 2022 года. В среднем по стране предложение выросло на 12% год к году.
Стоимость занятий зависит от их вида, формата и сопутствующих трат. Так, например, стоимость урока по танцам варьируется от 350 рублей, занятие сноубордом или большим теннисом – от 1000 рублей, а стоимость тренировки по детскому хоккею обойдётся от 1500 рублей.
Такие сведения приводят «Вечерним ведомостям» аналитики «Авито Услуг». По их данным, ощутимее всего в Екатеринбурге вырос интерес к большому теннису (+123%), а также к занятиям сноубордом (+61%) и танцами (+21%). По России в среднем стали востребование детские тренера по настольному теннису (+219%), плаванию (+213%), футболку (+191%) и лыжному спорту (+122%).
Предложение в уральской столице к концу 2023 года осталось примерно на том же уровне, на котором было в конце 2022 года. В среднем по стране предложение выросло на 12% год к году.
Стоимость занятий зависит от их вида, формата и сопутствующих трат. Так, например, стоимость урока по танцам варьируется от 350 рублей, занятие сноубордом или большим теннисом – от 1000 рублей, а стоимость тренировки по детскому хоккею обойдётся от 1500 рублей.
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