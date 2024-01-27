«УГМК-Застройщик» и Сбербанк обещали сохранить условия льготной ипотеки

Фото: «УГМК-Застройщик»





– сказал генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. «Остается большое количество людей, заинтересованных в улучшении своих жилищных условий. Заключенное соглашение со Сбербанком позволит сохранить льготные ставки по ипотеке для будущих резидентов. Теперь девелопер берет на себя обязательства компенсировать часть расходов. Мы стремимся, чтобы жилье было не только максимально комфортным, но и доступным»,

Фото: «УГМК-Застройщик»





– резюмировал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов. «"УГМК-Застройщик" – один из ключевых девелоперов региона, благодаря которому в столице Урала строятся современные и комфортные дома. Сбер всегда поддерживал масштабные проекты застройщика, потому что они стимулируют экономику Свердловской области, развивают, меняют Екатеринбург и улучшают уровень жизни горожан. Подписание этого соглашения позволит покупателям приобретать квартиры в жилых комплексах "УГМК-Застройщика" на прежних выгодных условиях и окажет благоприятное влияние на строительную отрасль региона»,

Фото: «УГМК-Застройщик»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

«УГМК-Застройщик» обещал субсидировать льготную ипотеку для покупателей. Соответствующее соглашение подписали председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.Данное решение в компании приняли в связи с изменениями на рынке ипотечного кредитования, которые произошли в начале 2024 года. Речь идёт о росте ключевой ставки, ставки по базовым ипотечным программам и пересмотре требований по первоначальному взносу. Для того, чтобы сохранить доступность жилья на прежних условиях, девелопер начал вести переговоры с банками и выстраивать новую финансовую модель.