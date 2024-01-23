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В Свердловской области на 16% вырос спрос на покупку готовых компаний и франшиз
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за минувший год вырос спрос на покупку готовых компаний и франшиз. В 2023 году в регионе на 16% чаще открывались пункты выдачи заказов, общепита и онлайн-магазины с уже готовой концепцией.
Такие данные приводят аналитики «Авито». Так, самыми востребованными на рынке готового бизнеса оказались пункты выдачи заказов (17%), предприятия общественного питания (15%), а также онлайн-магазины (12%). По мнению руководителя категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» Ильи Дудковского, основном фактором роста спроса на готовые компании и франшизы стало увеличение числа предпринимателей, которые запускают новые проекты в качестве дополнительной возможности для заработка.
Он также отметил, что зачастую предприниматели, открывшие готовый бизнес, стремятся расширить спектр услуг или увеличить ассортимент.
Такие данные приводят аналитики «Авито». Так, самыми востребованными на рынке готового бизнеса оказались пункты выдачи заказов (17%), предприятия общественного питания (15%), а также онлайн-магазины (12%). По мнению руководителя категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» Ильи Дудковского, основном фактором роста спроса на готовые компании и франшизы стало увеличение числа предпринимателей, которые запускают новые проекты в качестве дополнительной возможности для заработка.
«Их привлекают возможности с относительно небольшим порогом входа, понятными и проверенными бизнес-процессами, относительно прогнозируемой выручкой. По сути, ключевым драйвером остается рост популярности онлайн-торговли, развитие маркетплейсов, изменение рынка труда, которые мотивируют людей искать новые источники для развития»,
– пояснил Илья Дудковский.
Он также отметил, что зачастую предприниматели, открывшие готовый бизнес, стремятся расширить спектр услуг или увеличить ассортимент.
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