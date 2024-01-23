В Свердловской области на 16% вырос спрос на покупку готовых компаний и франшиз





– пояснил Илья Дудковский. «Их привлекают возможности с относительно небольшим порогом входа, понятными и проверенными бизнес-процессами, относительно прогнозируемой выручкой. По сути, ключевым драйвером остается рост популярности онлайн-торговли, развитие маркетплейсов, изменение рынка труда, которые мотивируют людей искать новые источники для развития»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области за минувший год вырос спрос на покупку готовых компаний и франшиз. В 2023 году в регионе на 16% чаще открывались пункты выдачи заказов, общепита и онлайн-магазины с уже готовой концепцией.Такие данные приводят аналитики «Авито». Так, самыми востребованными на рынке готового бизнеса оказались пункты выдачи заказов (17%), предприятия общественного питания (15%), а также онлайн-магазины (12%). По мнению руководителя категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» Ильи Дудковского, основном фактором роста спроса на готовые компании и франшизы стало увеличение числа предпринимателей, которые запускают новые проекты в качестве дополнительной возможности для заработка.Он также отметил, что зачастую предприниматели, открывшие готовый бизнес, стремятся расширить спектр услуг или увеличить ассортимент.