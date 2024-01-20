Свыше 220 миллионов рублей планируют потратить на спортивные площадки в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Свыше 220 миллионов рублей планируют потратить на спортивные площадки. Финансирование получает 11 школ Свердловской области. Об этом сообщает информационный портал региона.Современные площадки для занятий спортом появятся в школах городских округов Богданович, Красноуральск, Сухой Лог, Нижняя Салда, а также Горноуральского, Нижнетуринского, Талицкого, Новолялинского, Режевского городских округах, Екатеринбурга и Нижнего Тагила.В программу включены школы, которые имеют площадки без специального покрытия и устаревшее оборудование для занятий. Школы получат современную уличную спортивную инфраструктуру, включающую футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольные и баскетбольные площадки, беговые дорожки с специальным резиновым покрытием, полный комплекс оборудования для выполнения нормативов ГТО, спортивные ограждения и искусственное освещение для занятий в темное время суток.