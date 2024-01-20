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Направлено около 54 миллиона рублей на введение в оборот новых сельхозземель в Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
В рамках программы по введению в оборот новых сельскохозяйственных земель в Свердловской области будет выделено почти 54 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на проведение межевания и кадастровых работ на невостребованных земельных участках. Об этом сообщает информационный портал региона.
После завершения этих работ земельные участки будут переданы в пользование сельскохозяйственным производителям. Все введённые в оборот земли должны быть переданы аграриям Среднего Урала в пользование уже в 2025 году.
«На эти цели нам удалось привлечь более 37,5 миллиона рублей из федерального бюджета, остальная часть средств, запланированных на введение в оборот новых сельхозземель — из регионального бюджета», — рассказала глава Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка области Анна Кузнецова.
В Свердловской области существует значительное количество земельных участков, которые не имеют четко определенных границ и актуальной планово-картографической основы. Это создает проблемы при оформлении прав собственности на эти земли.
После завершения этих работ земельные участки будут переданы в пользование сельскохозяйственным производителям. Все введённые в оборот земли должны быть переданы аграриям Среднего Урала в пользование уже в 2025 году.
«На эти цели нам удалось привлечь более 37,5 миллиона рублей из федерального бюджета, остальная часть средств, запланированных на введение в оборот новых сельхозземель — из регионального бюджета», — рассказала глава Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка области Анна Кузнецова.
В Свердловской области существует значительное количество земельных участков, которые не имеют четко определенных границ и актуальной планово-картографической основы. Это создает проблемы при оформлении прав собственности на эти земли.
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