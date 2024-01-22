Объёмы экспорта в три раза превысили объёмы импорта на Урале





– подчеркнули в пресс-службе Уральского таможенного управления. «За 2023 год стоимость товаров, ввезенных в рамках параллельного импорта, составила 36,5 миллиона долларов (+30%), а вес товаров – 950 тонн. Это одежда, обувь, парфюмерия, промышленное оборудование, станки и запасные части к ним, запасные части к транспортным средствам»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На Урале в 2023 году объёмы экспорта в три раза превысили объёмы импорта. Такое заявление сделал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов на пресс-конференции об итогах минувшего года в «ТАСС-Урал».По его данным, большая часть товарооборота пришлась на Китай. В 2023 году 31% от экспортного внешнеторгового оборота поставлялось в Поднебесную, 18% – в Турцию, 11% – в Узбекистан. Товарную структуру экспорта составили 52% металлов и изделий из них, 31% продукции химической промышленности, 5% машин, оборудования и транспортных средств, 1,5% древесины и изделий из неё.Основные импортные поставки тоже осуществлялись из Китая – 43% от импортного внешнеторгового оборота, а также из Узбекистана – 8%, и из Индонезии – 6%. На Урал в минувшем году импортировалось: 38% машин, оборудования и транспортных средств; 18% продукции химической промышленности, каучук; 15% металлов и изделий их них; 11% производственных товаров и сырья для их производства; 4% текстиля, текстильных изделий и обуви.