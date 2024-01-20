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Из Екатеринбурга хотят запустить прямые рейсы в Китай, Вьетнам и Малайзию
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На Урале хотят запустить прямые рейсы из Екатеринбурга в Китай, Вьетнам и Малайзию. Уральская ассоциация туризма (УАТ) ведёт переговоры об открытии новых направлений в Юго-Восточную Азию.
По его словам, новые направления нужны не только для местных жителей, но и для туристов, которые хотят посетить Екатеринбург и другие города Свердловской области. Ожидается, что это хорошо скажется на региональной экономике.
Также Мальцев отметил, что с 4 января в расписании Кольцово появились прямые рейсы на Шри-Ланку. С его слов, они оказались востребованы, поэтому их хотят сделать круглогодичными.
«Есть перспективы прямого авиаперелета у Екатеринбурга с Малайзией, с Вьетнамом. Ожидаем, что весной у нас в расписании появится Китайская Народная Республика»,
– сообщил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
По его словам, новые направления нужны не только для местных жителей, но и для туристов, которые хотят посетить Екатеринбург и другие города Свердловской области. Ожидается, что это хорошо скажется на региональной экономике.
Также Мальцев отметил, что с 4 января в расписании Кольцово появились прямые рейсы на Шри-Ланку. С его слов, они оказались востребованы, поэтому их хотят сделать круглогодичными.
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