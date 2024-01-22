Свердловским семьям с детьми пообещали увеличить пособия





– объяснили в ДИПе. «С января 2024 года размер единого пособия составляет для детей от 7 640,50 до 15 281 рублей в месяц, для беременных женщин — от 8 337,50 до 16 675 рублей в месяц. Повышенный размер пособия большинство семей начнет получать с 3 февраля»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловские власти пообещали увеличить размер пособий для семей с детьми. Повышенные пособия семьи должны будут начать получать с 3 февраля.Как сообщили в департаменте информационной политики, в связи с повышением прожиточного минимум в России на 7,5% в Свердловской области с января 2024 года специалисты регионального отделения Социального фонда проиндексировали выплаты в рамках единого пособия. Подчеркивается, что дополнительно обращаться куда-либо для получения повышенных пособий не нужно.Там также отметили, что ежегодно количество многодетных семей в Свердловской области увеличивается в среднем на 4%.