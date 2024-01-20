«Рефтинская» птицефабрика заявила о снижении отпускной цены на цыплят на 42 рубля





– считает Анна Кузнецова. «В 2023 году на предприятии произвели более 50 тысяч тонн мяса птицы, что на 15% больше, чем в 2022 году. В условиях рыночной экономики такое снижение стоимости продукции позволит птицефабрике занять более сильные позиции»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловская «Рефтинская» птицефабрика заявила о снижении отпускной цены на тушку цыпленка бройлера первого сорта на 42 рубля – почти на 20%.Как отметили в департаменте информационной политики по Свердловской области, ранее отпускная стоимость килограмма мяса, произведённого на фабрике, составляла 220 рублей за килограмм. Сейчас цена для оптовых покупателей снизилась до 178 рублей.По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анны Кузнецовой, снижение стоимости удалось добиться благодаря улучшению производственных и экономических показателей предприятия.