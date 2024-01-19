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Екатеринбургский «Гортранс» не может закрыть дефицит водителей
Фото: Вечерние ведомости
У екатеринбургского «Гортранса» не получается закрыть дефицит кадров. Люди неохотно устраиваются в компанию водителями, треть из которых потом быстро увольняется.
По данным 66.RU, после того как в октябре «Гортранс» заявил о нехватке 400 водителей, к декабрю на предприятие трудоустроилось 26 человек и дефицит сократился до 374 вакансий, однако уже в январе он вырос до 382. Из 26 водителей, которые устроились работать до нового года, треть уволилась. Об этом изданию рассказали в отделе кадров компании.
Заместитель директора филиала «Автобусные перевозки» Александр Ашихмин связывает кадровый голод с двумя причинами. Первая связана с низкими зарплатами, которые не могут поднять из-за того, что учредитель – городская администрация – не увеличивает финансирование. По его словам, предприятие обращалось к мэрии с просьбой выделять больше денег, но муниципальные власти не пошли навстречу в этом вопросе. Вторая причина вызвана тяжелыми условиями труда. Александр Ашихмин рассказал, что водителям приходится просыпаться в три часа, а возвращаться со смен в час-два ночи.
По данным 66.RU, после того как в октябре «Гортранс» заявил о нехватке 400 водителей, к декабрю на предприятие трудоустроилось 26 человек и дефицит сократился до 374 вакансий, однако уже в январе он вырос до 382. Из 26 водителей, которые устроились работать до нового года, треть уволилась. Об этом изданию рассказали в отделе кадров компании.
Заместитель директора филиала «Автобусные перевозки» Александр Ашихмин связывает кадровый голод с двумя причинами. Первая связана с низкими зарплатами, которые не могут поднять из-за того, что учредитель – городская администрация – не увеличивает финансирование. По его словам, предприятие обращалось к мэрии с просьбой выделять больше денег, но муниципальные власти не пошли навстречу в этом вопросе. Вторая причина вызвана тяжелыми условиями труда. Александр Ашихмин рассказал, что водителям приходится просыпаться в три часа, а возвращаться со смен в час-два ночи.
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