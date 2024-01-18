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В Екатеринбурге за год почти в три раза вырос спрос на курьеров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге за 2023 год спрос на курьеров вырос в 2,8 раза. Эксперты связывают это с увеличением популярности сервисов доставки.
Он также отметил, что из-за востребованности доставщиков и дефицита курьеров на кадровом рынке, выросли и зарплатные предложения. Так, например, средние предлагаемые зарплаты по данным вакансиями в уральской столице выросли до 77 тысяч рублей в месяц.
«Сейчас сервисы доставки есть практически у каждого ритейлера, маркетплейса, заведения общепита. Доставка стала нормой жизни, и чтобы обеспечивать высокую скорость и расширять возможности доставки с точки зрения территории, необходимо больше курьеров, отсюда непрерывно растущий спрос на них»,
– объяснил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.
Он также отметил, что из-за востребованности доставщиков и дефицита курьеров на кадровом рынке, выросли и зарплатные предложения. Так, например, средние предлагаемые зарплаты по данным вакансиями в уральской столице выросли до 77 тысяч рублей в месяц.
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