В Екатеринбурге за год почти в три раза вырос спрос на курьеров





– объяснил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель. «Сейчас сервисы доставки есть практически у каждого ритейлера, маркетплейса, заведения общепита. Доставка стала нормой жизни, и чтобы обеспечивать высокую скорость и расширять возможности доставки с точки зрения территории, необходимо больше курьеров, отсюда непрерывно растущий спрос на них»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге за 2023 год спрос на курьеров вырос в 2,8 раза. Эксперты связывают это с увеличением популярности сервисов доставки.Он также отметил, что из-за востребованности доставщиков и дефицита курьеров на кадровом рынке, выросли и зарплатные предложения. Так, например, средние предлагаемые зарплаты по данным вакансиями в уральской столице выросли до 77 тысяч рублей в месяц.