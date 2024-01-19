В Екатеринбурге упал спрос на коммерческую недвижимость





– добавила Виктория Сафронова. «Мы ожидаем, что по мере снижения спроса предложение станет постепенно наполняться, что сделает приобретение и аренду торговой недвижимости более доступными и снизит темпы роста цен»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге за год снизился спрос на покупку торговых площадей на 9%, и на аренду – на 15%. Такие данные приводят аналитики площадки «Авито Недвижимость».Предложение, по их информации, также заметно сократилось: на 43% в сегменте продаж и на 26% в сегменте аренды.В среднем по России спрос на покупку торговых площадей сократился на 5%. При этом в трети городов интерес к таким объектам заметно вырос. В Симферополе он вырос вдвое, в Сочи – на 64%, в Севастополе – на 50%, в Барнауле – на 25%, в Кирове – на 23%. Предложение в сегменте продаж также в среднем снизилось на 9%. Увеличилось оно лишь в Брянске, Симферополе (оба по 21%), Ростове-на-Дону (+17%), Севастополе (+11%) и Сочи (+10%).В сегменте аренды ситуация похожая. Там спрос по России снизился на 8%. Лишь в некоторых городах интерес к торговым площадкам продолжил расти. Это Сочи, где спрос вырос на 50%, Иркутске (+19%), Калининград (+13%), в Тюмень (+12%). Предложение в среднем сократилось на 10%.Руководитель продаж категории коммерческой недвижимости «Авито» Виктория Сафронова отмечает, что из-за того, что предложение как на рынке продажи, так и аренды торговой недвижимости снизилось сильнее, чем спрос, цены на торговые площади выросли на 12% и 8% по сегментам соответственно.