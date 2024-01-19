Свердловский министр назвал главную проблему для импортозамещения





— сказал Третьяков. Как ни странно, самая большая проблема, с которой мы столкнулись, это даже не технологии, а наличие квалифицированных кадров – чтобы их вырастить, подготовить или откуда-то заманить, нужны годы.

Владислав Постников © Вечерние ведомости

На встрече с журналистами, посвящённой итогам работы в 2023 году Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков прокомментировал ситуацию с импортозамещением в регионе.Министр отвечал на вопрос от журналистов, которые выразили мнение, что модное слово «импортозамещение» появилось в обиходе в начале 2022 года, но со временем хлынул поток товаров из Китая, и эта тема отошла на второй план.Третьяков отметил, что слово появилось ещё в 2014 году.— сказал он. Министр добавил, что несмотря на трудности, развивать импортозамещение в любом случае нужно, «потому что это промышленная безопасность страны».Напомним, Вадим Третьяков стал министром инвестиций и развития Свердловской области в марте 2023 года. До этого он был советником губернатора Евгения Куйвашева и работал в постоянном представительстве Свердловской области в Москве.