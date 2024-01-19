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Свердловский министр назвал главную проблему для импортозамещения
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На встрече с журналистами, посвящённой итогам работы в 2023 году Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков прокомментировал ситуацию с импортозамещением в регионе.
Министр отвечал на вопрос от журналистов, которые выразили мнение, что модное слово «импортозамещение» появилось в обиходе в начале 2022 года, но со временем хлынул поток товаров из Китая, и эта тема отошла на второй план.
Третьяков отметил, что слово появилось ещё в 2014 году. «И сейчас, когда в 2022 году мы вспомнили это модное слово, всем казалось, что это очень быстро сделать» — сказал он. Министр добавил, что несмотря на трудности, развивать импортозамещение в любом случае нужно, «потому что это промышленная безопасность страны».
Напомним, Вадим Третьяков стал министром инвестиций и развития Свердловской области в марте 2023 года. До этого он был советником губернатора Евгения Куйвашева и работал в постоянном представительстве Свердловской области в Москве.
Как ни странно, самая большая проблема, с которой мы столкнулись, это даже не технологии, а наличие квалифицированных кадров – чтобы их вырастить, подготовить или откуда-то заманить, нужны годы.
— сказал Третьяков.
Министр отвечал на вопрос от журналистов, которые выразили мнение, что модное слово «импортозамещение» появилось в обиходе в начале 2022 года, но со временем хлынул поток товаров из Китая, и эта тема отошла на второй план.
Третьяков отметил, что слово появилось ещё в 2014 году. «И сейчас, когда в 2022 году мы вспомнили это модное слово, всем казалось, что это очень быстро сделать» — сказал он. Министр добавил, что несмотря на трудности, развивать импортозамещение в любом случае нужно, «потому что это промышленная безопасность страны».
Напомним, Вадим Третьяков стал министром инвестиций и развития Свердловской области в марте 2023 года. До этого он был советником губернатора Евгения Куйвашева и работал в постоянном представительстве Свердловской области в Москве.
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