В Екатеринбурге на 33% выросли зарплаты для кандидатов без опыта работы





– объяснил Дмитрий Пучков. «Это говорит о стабильной тенденции, которая стремительно наращивает обороты. Организации пытаются удовлетворить высокую кадровую потребность при помощи внутреннего обучения сотрудников и выстроенной корпоративной культуры»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге компании стали лояльнее относиться к специалистам без опыта работы на фоне кадрового голода. За год средняя предлагаемая зарплата для неопытных работников выросла на 33%.Если в начале прошлого года компании были готовы платить новичкам в среднем 41 528 рублей, то сейчас — 55 060.По данным директора по развитию «Авито Работы» Дмитрия Пучкова, спрос на таких сотрудников тоже вырос. В начале января 2024 года аналитики платформы зафиксировали в 3,4 раза больше вакансий для кандидатов без опыта работы, чем в январе 2023 года.Так, например, в уральской столице стали более востребованными менеджеры по продажам (в 3,9 раза), охранники (3,8 раза), повара (3,3 раза), разнорабочие (3,2 раза), официанты, сборщики и домработницы (все в 3 раза), продавцы-консультанты (2,9 раза), помощники руководителя (2,8 раза) и уборщики (2,7).Самая высокая средняя зарплата по обещаниям работодателей у разнорабочих – 79 307. А самая низкая у уборщиков – 27 059.