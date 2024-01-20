95 миллионов рублей получат сельские дома культуры в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В 20 муниципалитетах Свердловской области дома культуры получат 95 млн рублей из регионального бюджета на проведение капитальных ремонтов. Об этом сообщает информационный портал региона.На ремонт Центра культуры, досуга и народного творчества в селе Пристань Артинского городского округа будет выделено почти 16,4 миллиона рублей, что является наибольшей субсидией. В Центре работают семь любительских клуба и проводятся более 200 мероприятий в течение года.Второе место по объему привлеченных средств занимает муниципальное образование Алапаевское, которому будет выделено 12,3 миллиона рублей на ремонт Дома культуры в селе Коптелово. На третьем месте расположился Туринский городской округ, который получит 11,6 миллиона рублей на ремонт Дома культуры в селе Коркинском и досугового центра в селе Ленское.Кроме того, средства на ремонт учреждений культуры будут направлены в Алапаевск, Белоярский, Березовский, Верхнюю Салду, Ивдель, Камышлов, Красноуральск, Кушву, Нижнюю Салду, Новоуральск, Пышминский городской округ, Сосьву, Староуткинск, Сухой Лог, Тавда, Тугулым, Туринск, Нижнесергинский городской поселок.Кроме того, 23 миллиона рублей будут выделены на модельные библиотеки в Камышлове и Ирбите, чьи проекты ранее выиграли конкурс Министерства культуры РФ.