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На Широкой Речке в Екатеринбурге хотят застроить 46 гектар земли
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В районе Широкой Речке в Екатеринбурге хотят застроить 46 гектар земли. Администрация Екатеринбурга сообщила о начале общественных обсуждений по проекту.
На Широкой Речке хотят построить велоклуб, детский клуб, гостиничный комплекс, ТРЦ, гараж, манеж для конного спорта, тир, физкультурно-игровой комплекс и детский сад. Застройщиком проекта является ООО «Палникс».
Начало общественных обсуждений открылось 19 января в холле 2-го этажа Администрации города и будет проводиться по 29 января включительно. Часы работы: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00.
На Широкой Речке хотят построить велоклуб, детский клуб, гостиничный комплекс, ТРЦ, гараж, манеж для конного спорта, тир, физкультурно-игровой комплекс и детский сад. Застройщиком проекта является ООО «Палникс».
Начало общественных обсуждений открылось 19 января в холле 2-го этажа Администрации города и будет проводиться по 29 января включительно. Часы работы: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00.
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