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Села Свердловской области получат свыше 110 миллионов рублей на развитие в 2024 году

12.24 Суббота, 20 января 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Села Свердловской области получат свыше 110 миллионов рублей на улучшение жилищных условий и благоустройство в 2024 году. Об этом сообщает информационный портал региона.

Почти половина средств, около 52 миллионов рублей, будет распределена между 27 муниципалитетами. Это позволит 55 семьям из сел Верхотурского, Ирбитского, Красноуфимского, Пышминского, Режевского и других районов Свердловской области приобрести или построить новое жилье. Субсидии получат специалисты агропромышленного комплекса и социальной сферы.


Дополнительно 16 миллионов рублей выделены на благоустройство в Алапаевском муниципальном образовании, городском округе Богдановиче и Нижнем Тагиле. Там планируется сделать 10 проектов обустройства спортивных и детских площадок, парковых зон и контейнерных площадок.

На строительство инженерной и транспортной инфраструктуры села Сажино Артинского городского округа будет потрачено почти 43 миллиона рублей. Там будут заасфальтированы дороги. «Планируется, что масштабный проект комплексного развития села Сажино будет завершен в 2025 году. Общая стоимость проекта за три года превысит 155 миллионов рублей», — рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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