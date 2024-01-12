Села Свердловской области получат свыше 110 миллионов рублей на развитие в 2024 году

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Села Свердловской области получат свыше 110 миллионов рублей на улучшение жилищных условий и благоустройство в 2024 году. Об этом сообщает информационный портал региона.Почти половина средств, около 52 миллионов рублей, будет распределена между 27 муниципалитетами. Это позволит 55 семьям из сел Верхотурского, Ирбитского, Красноуфимского, Пышминского, Режевского и других районов Свердловской области приобрести или построить новое жилье. Субсидии получат специалисты агропромышленного комплекса и социальной сферы.Дополнительно 16 миллионов рублей выделены на благоустройство в Алапаевском муниципальном образовании, городском округе Богдановиче и Нижнем Тагиле. Там планируется сделать 10 проектов обустройства спортивных и детских площадок, парковых зон и контейнерных площадок.На строительство инженерной и транспортной инфраструктуры села Сажино Артинского городского округа будет потрачено почти 43 миллиона рублей. Там будут заасфальтированы дороги. «Планируется, что масштабный проект комплексного развития села Сажино будет завершен в 2025 году. Общая стоимость проекта за три года превысит 155 миллионов рублей», — рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова.