В IV квартале 2023 года спрос на вторчику в Екатеринбурге упал на 6%





– объяснил Сергей Еремкин. «Повышение цен и ставок на ипотеку оказали достаточное давление на рынок, чтобы спрос на жилье в старом фонде замер на уровне показателей III квартала. В такой ситуации мы ожидаем постепенное увеличение предложения, поскольку по сравнению с IV кварталом 2022 количество доступных для приобретения объектов снизилось на 11%»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в четвёртом квартале 2023 года интерес к жилью на вторичном рынке снизился на 6%. Объём предложения также сократился, но уже на 14%.При этом стоимость вторичного жилья продолжает расти. За последний квартал минувшего года средний ценник вырос на 6% и составил 5,5 миллиона рублей, рассказали «Вечерним ведомостям» аналитики «Авито Недвижимости».По их данным, цены в старом фонде за последние три месяца выросли во всех городах, кроме Москвы – в столице вторичное жильё подешевело на 3%. В среднем по России рост цен на вторичном рынке составил 8% на 5% в пересчете на квадратные метры.Предложение по всем форматам жилья снизилось на 4%. Исключением стали студии, которых стало больше на 1%. Спрос также в среднем сократился на 1%, при этом студиями стали интересоваться на 5% больше, а объектами с четырьмя комнатами и более – на 6%.По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито» Сергея Еремкина, такую ситуацию аналитики предсказывали ещё три месяца назад.