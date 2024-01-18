Жителям Свердловской области стал доступен предзаказ на первый в мире смартфон с искусственным интеллектом

Анна Андреева © Вечерние ведомости

В Сан-Хосе (Калифорния) накануне состоялась традиционная глобальная конференция Samsung Galaxy Unpacked 2024, на которой южнокорейский производитель продемонстрировал свои главные новинки.Трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале.Топ-менеджеры компании утверждают, что новая линейка смартфонов «совершит революцию» на рынке мобильных устройств, которая сравнима с переходом от сотовых телефонов к смартфонам.По словам разработчиков, это первые в мире смартфоны с искусственным интеллектом, которые «сотрут языковые барьеры», кардинально изменят представление о поиске в интернете, о работе с текстами, переводом, а также с фото и видео.Многие пользователи говорят, что одна из самых ожидаемых функций — перевод разговора в режиме реального времени. В интерфейс гаджета встроен переводчик звонков и текстовых сообщений, который позволяет общаться с собеседниками на разных языков — перевод появляется на экране во время разговора в формате субтитров и транслируется в аудиоформате.При работе с текстом искусственный интеллект позволит выделить основную мысль и структурировать текст, при этом исправит орфографические ошибки.Также доступны и другие функции ИИ.В России смартфоны линейки Samsung Galaxy S24 также будут доступны. Цифровая экосистема МТС первой в России сделала доступ к предзаказу смартфона с ИИ. В компании говорят, что смартфоны доступны для предзаказа в интернет-магазине по всей России.«Традиционно мы даём возможность нашим клиентам и любителям гаджетов увидеть и получить все технологические новинки одними из первых в России. Samsung Galaxy S24 знаковая новинка, которая, может перевернуть представление о смартфонах, поэтому мы уверены, что уже на этапе предзаказа к ней будет высокий интерес. Мы планируем начать выдавать предзаказы уже в ближайшее время», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.