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Жителям Свердловской области стал доступен предзаказ на первый в мире смартфон с искусственным интеллектом
Накануне в Калифорнии южнокорейская компания Samsung презентовала первый в мире смартфон с ИИ
Фото: скрин с трансляции
В Сан-Хосе (Калифорния) накануне состоялась традиционная глобальная конференция Samsung Galaxy Unpacked 2024, на которой южнокорейский производитель продемонстрировал свои главные новинки.
Трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале.
Топ-менеджеры компании утверждают, что новая линейка смартфонов «совершит революцию» на рынке мобильных устройств, которая сравнима с переходом от сотовых телефонов к смартфонам.
По словам разработчиков, это первые в мире смартфоны с искусственным интеллектом, которые «сотрут языковые барьеры», кардинально изменят представление о поиске в интернете, о работе с текстами, переводом, а также с фото и видео.
Многие пользователи говорят, что одна из самых ожидаемых функций — перевод разговора в режиме реального времени. В интерфейс гаджета встроен переводчик звонков и текстовых сообщений, который позволяет общаться с собеседниками на разных языков — перевод появляется на экране во время разговора в формате субтитров и транслируется в аудиоформате.
При работе с текстом искусственный интеллект позволит выделить основную мысль и структурировать текст, при этом исправит орфографические ошибки.
Также доступны и другие функции ИИ.
В России смартфоны линейки Samsung Galaxy S24 также будут доступны. Цифровая экосистема МТС первой в России сделала доступ к предзаказу смартфона с ИИ. В компании говорят, что смартфоны доступны для предзаказа в интернет-магазине по всей России.
«Традиционно мы даём возможность нашим клиентам и любителям гаджетов увидеть и получить все технологические новинки одними из первых в России. Samsung Galaxy S24 знаковая новинка, которая, может перевернуть представление о смартфонах, поэтому мы уверены, что уже на этапе предзаказа к ней будет высокий интерес. Мы планируем начать выдавать предзаказы уже в ближайшее время», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
Трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале.
Топ-менеджеры компании утверждают, что новая линейка смартфонов «совершит революцию» на рынке мобильных устройств, которая сравнима с переходом от сотовых телефонов к смартфонам.
По словам разработчиков, это первые в мире смартфоны с искусственным интеллектом, которые «сотрут языковые барьеры», кардинально изменят представление о поиске в интернете, о работе с текстами, переводом, а также с фото и видео.
Многие пользователи говорят, что одна из самых ожидаемых функций — перевод разговора в режиме реального времени. В интерфейс гаджета встроен переводчик звонков и текстовых сообщений, который позволяет общаться с собеседниками на разных языков — перевод появляется на экране во время разговора в формате субтитров и транслируется в аудиоформате.
При работе с текстом искусственный интеллект позволит выделить основную мысль и структурировать текст, при этом исправит орфографические ошибки.
Также доступны и другие функции ИИ.
В России смартфоны линейки Samsung Galaxy S24 также будут доступны. Цифровая экосистема МТС первой в России сделала доступ к предзаказу смартфона с ИИ. В компании говорят, что смартфоны доступны для предзаказа в интернет-магазине по всей России.
«Традиционно мы даём возможность нашим клиентам и любителям гаджетов увидеть и получить все технологические новинки одними из первых в России. Samsung Galaxy S24 знаковая новинка, которая, может перевернуть представление о смартфонах, поэтому мы уверены, что уже на этапе предзаказа к ней будет высокий интерес. Мы планируем начать выдавать предзаказы уже в ближайшее время», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
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