В IV квартале 2023 года спрос на екатеринбургские новостройки вырос на 24%





– объяснил Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости». «Люди продолжали наблюдать, как повышается ключевая ставка, поэтому стремились зафиксировать цену покупки и процент по ипотечным кредитам, скорее закрыв сделки. Такой тренд наблюдался вне зависимости от целей приобретения квартир: и для собственного проживания, и в качестве инвестиции. Этим в том числе объясняется столь сильный рост интереса к квартирам в Москве»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в четвёртом квартале 2023 года спрос на первичном рынке жилья вырос на 24%. Объём предложения при этом сократился на 27%.Средняя стоимость новостроек в уральской столице за квартал выросла на 14% и составила 6,1 миллиона рублей, рассказали «Вечерним ведомостям» аналитики «Авито Недвижимости», подводившие итоги последнего квартала минувшего года.По их данным, среднем по России интерес к жилью в новостройках в четвёртом квартале вырос на 19% в сравнении с третьим. Лидером, среди городов, где вырос спрос на новое жильё, оказался Красноярск, где он увеличился вдвое. Также высокий спрос показали Рязань и Краснодар, где он вырос на 69% и 42% соответственно. В Москве интерес к новостройкам стал больше на 37%, а в Санкт-Петербурге – только на 1%.Аналитики связывают интерес к покупке жилья в новостройках с ситуацией в банковском секторе, а именно с повышением ключевой ставки центрального банка.