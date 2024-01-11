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В IV квартале 2023 года спрос на екатеринбургские новостройки вырос на 24%
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в четвёртом квартале 2023 года спрос на первичном рынке жилья вырос на 24%. Объём предложения при этом сократился на 27%.
Средняя стоимость новостроек в уральской столице за квартал выросла на 14% и составила 6,1 миллиона рублей, рассказали «Вечерним ведомостям» аналитики «Авито Недвижимости», подводившие итоги последнего квартала минувшего года.
По их данным, среднем по России интерес к жилью в новостройках в четвёртом квартале вырос на 19% в сравнении с третьим. Лидером, среди городов, где вырос спрос на новое жильё, оказался Красноярск, где он увеличился вдвое. Также высокий спрос показали Рязань и Краснодар, где он вырос на 69% и 42% соответственно. В Москве интерес к новостройкам стал больше на 37%, а в Санкт-Петербурге – только на 1%.
Аналитики связывают интерес к покупке жилья в новостройках с ситуацией в банковском секторе, а именно с повышением ключевой ставки центрального банка.
Средняя стоимость новостроек в уральской столице за квартал выросла на 14% и составила 6,1 миллиона рублей, рассказали «Вечерним ведомостям» аналитики «Авито Недвижимости», подводившие итоги последнего квартала минувшего года.
По их данным, среднем по России интерес к жилью в новостройках в четвёртом квартале вырос на 19% в сравнении с третьим. Лидером, среди городов, где вырос спрос на новое жильё, оказался Красноярск, где он увеличился вдвое. Также высокий спрос показали Рязань и Краснодар, где он вырос на 69% и 42% соответственно. В Москве интерес к новостройкам стал больше на 37%, а в Санкт-Петербурге – только на 1%.
Аналитики связывают интерес к покупке жилья в новостройках с ситуацией в банковском секторе, а именно с повышением ключевой ставки центрального банка.
«Люди продолжали наблюдать, как повышается ключевая ставка, поэтому стремились зафиксировать цену покупки и процент по ипотечным кредитам, скорее закрыв сделки. Такой тренд наблюдался вне зависимости от целей приобретения квартир: и для собственного проживания, и в качестве инвестиции. Этим в том числе объясняется столь сильный рост интереса к квартирам в Москве»,
– объяснил Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».
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