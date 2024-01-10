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Больше половины жителей Свердловской области планируют искать подработку

09.36 Среда, 17 января 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Больше половины жителей Свердловской области – 52% – планируют в ближайшие три месяца приступить к поиску подработки. В среднем по УрФО и России доля респондентов, задумывающихся о дополнительном заработке, меньше – 49% и 46% соответственно.

Такие данные приводят аналитики HeadHunter. Отмечается, что чаще всего ищут способы подзаработать девушки и юноши до 18 лет, а также люди от 55 лет: о своих планах улучшить своё финансовое состояние заявляло по 50% в обоих возрастных группах. Меньше желающих найти подработку среди молодых людей от 18 до 24 лет – 48%, и от 25 до 34 лет – 46%.

Чаще всего думают о поиске подработки юристы (57%), специалисты из таких сфер как «Искусство, развлечения, массмедиа» и «Финансы, бухгалтерия» (по 55% в каждой), а также из сегмента «Безопасности» и «Науки, образования» (по 53%). Уже имеют подработку деятели искусства и сотрудники массмедиа (17%), маркетологи и медицинский персонал (по 16%), представители розничной торговли и занятые в сфере туризма (по 14%), занимающиеся наукой и образованием, а также высший менеджмент (по 13%).

Реже всего ищут дополнительный заработок работники из сферы «Добыча сырья» (54%), «Информационные технологии» (51%), «Производство, сервисное обслуживание» (49%), «Закупки» и «Логистика» (по 47%), «Административный персонал» (46%).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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