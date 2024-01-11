В Екатеринбурге за год вдвое выросла потребность в кадрах





– рассказал эксперт. «Количество предложений о работе в данном сегменте выросло на 60% год к году, а средняя предлагаемая зарплата – на 54%, ее уровень достиг 92 500 рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге за минувший год в два раза выросло количество вакансий. В сравнении с 2022 годом в 2023 году предложений о работе стало на 101% больше.По данным управляющего директора «Авито Работы» Артёма Кумпеля, в прошедшем году в России на первом месте по спросу на работников оказалась сфера строительства. Её доля составила 10% от общего числа вакансий.В Екатеринбурге лидирующую позицию по потребности рабочих руках строительство поделило со сферой производства и сельского хозяйства. Обе сферы заняли по 14% от общего количества предложений о работе в уральской столице. Также востребованными оказались работники сферы транспорта и логистики с долей в 12%, ещё 8% пришлось на специалистов по продажам.В 2022 году самый высокий спрос фиксировался в сферах строительства (15%), транспорта и логистики (14%), производства и сельского хозяйства (13%) и продаж (8%), рассказали в «Авито».