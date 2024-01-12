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За 2023 год уральские таможенники пополнили бюджет страны на 100 миллиардов рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувший 2023 год уральские таможенники перечислили в федеральный бюджет более 100 миллиардов рублей, что почти в два раза больше, чем было в 2022 году.
Годовой план при этом был перевыполнен на 26 миллиардов рублей.
Отмечается, что основная доля экспортных платежей приходится на медь, чёрные металлы, продукты неорганической химии и пластмассы, каучук, резину, древесину, а также на изделия из меди, пластмассы, резины и древесины.
Годовой план при этом был перевыполнен на 26 миллиардов рублей.
«Доходы от импорта товаров составили более 80 миллиардов рублей. Тем временем доля вывозной пошлины выросла в 2,5 раза, экспортные платежи составили почти 17 миллиардов»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в отделе по связям с общественностью УТУ.
Отмечается, что основная доля экспортных платежей приходится на медь, чёрные металлы, продукты неорганической химии и пластмассы, каучук, резину, древесину, а также на изделия из меди, пластмассы, резины и древесины.
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