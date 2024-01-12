За 2023 год уральские таможенники пополнили бюджет страны на 100 миллиардов рублей





– рассказали «Вечерним ведомостям» в отделе по связям с общественностью УТУ. «Доходы от импорта товаров составили более 80 миллиардов рублей. Тем временем доля вывозной пошлины выросла в 2,5 раза, экспортные платежи составили почти 17 миллиардов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувший 2023 год уральские таможенники перечислили в федеральный бюджет более 100 миллиардов рублей, что почти в два раза больше, чем было в 2022 году.Годовой план при этом был перевыполнен на 26 миллиардов рублей.Отмечается, что основная доля экспортных платежей приходится на медь, чёрные металлы, продукты неорганической химии и пластмассы, каучук, резину, древесину, а также на изделия из меди, пластмассы, резины и древесины.