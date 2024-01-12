Борцам с лесными пожарами в Свердловской области направлены дополнительные выплаты

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Из регионального бюджета дополнительно выделено более 540 тысяч рублей на оплату работы добровольцев, участвовавших в тушении лесных пожаров в 2023 году. Денежное поощрение получили еще 120 человек. Об этом сообщает Информационный портал Свердловской области.Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов рассказал, что ранее из бюджета региона было выплачено более 1,7 миллиона рублей добровольцам. Деньги получили 350 человек.На данный момент выплаты добровольцам за 2023 год полностью завершены.