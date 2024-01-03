В Екатеринбурге может появиться возможность оплачивать проезд в метро по биометрии

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Екатеринбург может уже в 2024 году стать одним из городов, где запустят оплату проезда по биометрии в метро. Сейчас такая возможность есть только у жителей Москвы.Кроме Екатеринбурга, платить «лицом» уже в этом году, вероятно, можно будет в Казани, Нижнем Новгороде и Самаре. А в 2025 такой способ оплаты могут внедрить в Санкт-Петербурге и Новосибирске, сообщает издание «Коммерсант».При этом, чтобы оплачивать проезд лицом, сначала нужно сдать свои биометрические данные. Утверждается, что система имеет банковскую защиту.