Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге может появиться возможность оплачивать проезд в метро по биометрии
Фото: Вечерние ведомости
Екатеринбург может уже в 2024 году стать одним из городов, где запустят оплату проезда по биометрии в метро. Сейчас такая возможность есть только у жителей Москвы.
Кроме Екатеринбурга, платить «лицом» уже в этом году, вероятно, можно будет в Казани, Нижнем Новгороде и Самаре. А в 2025 такой способ оплаты могут внедрить в Санкт-Петербурге и Новосибирске, сообщает издание «Коммерсант».
При этом, чтобы оплачивать проезд лицом, сначала нужно сдать свои биометрические данные. Утверждается, что система имеет банковскую защиту.
Кроме Екатеринбурга, платить «лицом» уже в этом году, вероятно, можно будет в Казани, Нижнем Новгороде и Самаре. А в 2025 такой способ оплаты могут внедрить в Санкт-Петербурге и Новосибирске, сообщает издание «Коммерсант».
При этом, чтобы оплачивать проезд лицом, сначала нужно сдать свои биометрические данные. Утверждается, что система имеет банковскую защиту.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».