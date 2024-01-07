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Бани Екатеринбурга попали в топ лучших в стране

14.17 Пятница, 12 января 2024
Фото: Вечерние ведомости
Бани Екатеринбурга и пригорода оказались одними из самых популярных в стране. Аналитики МТС Travel объясняют это тем, что уральская столица может похвастаться не только банными комплексами в необычной стилистике, но и современными комплексами и СПА.

Особое внимание туристов привлекают банные комплексы в сказочной стилистике, где банные домики, сдающиеся в аренду, выглядят как рыбацкая избушка, барская палата, царский терем и т.д.

Ещё одним уникальным местом в столице Урала стал СПА-комплекс на 56-м этаже, где есть два бассейна, три сауны и зоны отдыха на высоте 200 метров над землей.

По данным сервиса бронирования МТС Travel, арендовать номер в отеле или апартаменты в Екатеринбурге этой зимой можно в среднем за 4 700 рублей в сутки на двоих.

Также популярным городом у любителей попариться в банях оказалась соседняя Тюмень, куда туристы проезжают ради настоящих русских бань. Там аренда жилья на двоих в среднем обходится чуть дешевле – в 4 500 рублей.

Конкуренцию уральским баням по популярности составляют Москва и Московская область. Московские бани, как правило, совмещают в себе общественные мужские и женские разряды и так называемые «номерные» – предназначенные для отдельных компаний. Столичные бани отличаются не только стильными современными интерьерами. Там также можно найти бани, погружающие отдыхающих в старорусский быт. В среднем аренда на сутки для двоих составляет 7 400 рублей.

Гораздо выше ценник в Сочи. Уникальность бань в Горном Сочи в том, что парение происходит в больших чанах на открытом воздухе, некоторые из которых подвесные и нагреваются на живом огне. Ради такого удовольствия туристы в среднем отдают 17 500 рублей в сутки на двоих.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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