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До конца января в Екатеринбург должна приехать партия закупленных для города автобусов
Фото: Вечерние ведомости
До конца января в уральскую столицу должна будет приехать первая партия из закупленных для города 30 новых низкопольных автобусов, приобретённых администрацией в рамках казначейского кредита.
Подчеркивается, что новые машины будут курсировать не только по популярным маршрутам. Власти обещают, что некоторые из них будут ездить в отдаленные районы города.
«Всего в рамках закупки муниципалитет приобрел 30 автобусов – это современный низкопольный транспорт большого класса, который может вместить не менее 90 пассажиров. Салоны оснащены кондиционерами, дверными проемами с подсветкой, камерами видеонаблюдения, терминалами для оплаты»,
– рассказали в пресс-службе мэрии.
Подчеркивается, что новые машины будут курсировать не только по популярным маршрутам. Власти обещают, что некоторые из них будут ездить в отдаленные районы города.
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