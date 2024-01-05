До конца января в Екатеринбург должна приехать партия закупленных для города автобусов





– рассказали в пресс-службе мэрии. «Всего в рамках закупки муниципалитет приобрел 30 автобусов – это современный низкопольный транспорт большого класса, который может вместить не менее 90 пассажиров. Салоны оснащены кондиционерами, дверными проемами с подсветкой, камерами видеонаблюдения, терминалами для оплаты»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

До конца января в уральскую столицу должна будет приехать первая партия из закупленных для города 30 новых низкопольных автобусов, приобретённых администрацией в рамках казначейского кредита.Подчеркивается, что новые машины будут курсировать не только по популярным маршрутам. Власти обещают, что некоторые из них будут ездить в отдаленные районы города.