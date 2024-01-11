В Свердловской области за два года в полтора раза вырос спрос на изделия ручной работы





– отметили эксперты. «Мастера творчески подходят к созданию уникальных предметов гардероба, учитывая последние тренды и индивидуальные пожелания клиентов. Это позволяет покупателям не только выразить свою индивидуальность, но и получить вещь с уникальным дизайном и подходящую точно под свой размер»,

Юлия Медведева (Фото: Алевтина Трынова) © Вечерние ведомости

В Свердловской области с 2022 года почти в полтора раза вырос спрос на изделия ручной работы. Такие данные приводят «Вечерним ведомостям» специалисты «Авито».Сильнее всего интерес вырос к категории «мебель и интерьер». На неё приходится 20% всех продаж. Больше всего покупателей привлекает уникальность и качество изделий, которое удаётся достичь местным мастерам.На втором месте по популярности у жителей региона ручные изделия из категории одежда, обувь и аксессуары, на них за последние два года пришлось 18% продаж хэнд-мейд товаров.Отдельно выделяется интерес к украшениям и часам ручной работы, так как каждое изделие получается неповторимым.На третьем месте по спросу оказалась категория «ремонт и строительство», где зарегистрировали 17% от общего количества продаж. В числе изделий, предлагаемых свердловскими умельцами, можно найти в том числе такие уникальные вещи, как витражные окна.Также аналитики отмечают большое количество изделий от местных мастеров в категории «детских игрушек», которые создают не только мягких персонажей, но и лабиринты и настольные игры для детей.