В Свердловской области за год почти на 40% увеличилось количество вакансий





– подчеркнула руководитель пресс-службы HH на Урале Ольга Виноградова. «Нехватка персонала – корневая проблема прошлого года и, по мнению большинства работодателей, она сохранится и в 2024 году. Согласно нашим исследованиям среди внешних причин дефицита кадров выделяют: влияние геополитической напряжённости, отсутствие специалистов с требуемыми навыками и демографическую проблему. А среди внутренних обстоятельств, в первую очередь, называют неконкурентный уровень зарплаты и недостаточное развитие бренда работодателя»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжает сохраняться кадровый голод. За минувший год в регионе на 39% увеличилось количество вакансий. Резюме при этом стало больше только на 11%.Такие данные приводят специалисты HeadHunter. Эксперты выделяют пять основных причин такой динамики.По её словам, средняя зарплата, которую предлагали работодатели в декабре, составила 51 тысячу рублей. С января она увеличилась на 18%. Зарплатные ожидания у соискателей немного выше, и составляют 53,6 тысячи рублей. При этом за год они выросли всего лишь на 8%.Больше всего специалистов требуется в сфере «Транспорт, логистика, перевозки» – в декабре было опубликовано на 48% вакансий, чем в январе. Также на 42% выросла востребованность кадров в сферах «Рабочий персонал» и «Продажи, обслуживание клиентов», на 33% в сфере «Строительство, недвижимость» и на 29% в сфере «Производство, сервисное обслуживание».В среднем в 2023 году в Свердловской области на одно предложение о работе приходилось 2,5 резюме, что говорит об остром дефиците кадров.